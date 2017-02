Genka ja Põhjamaade Hirmu uus album müüdi välja ühe päevaga, järel on üks plaat hinnaga 2500 eurot

“Xibalba Spa” nimelise albumi müügiedule aitas kaasa ka mitmeid esemeid sisaldanud spetsiaalselt graveeritud puidust karp, mis sisaldas muuhulgas veel näiteks seemnepaberile trükitud infolehte, millest pärast kasutamist sirgub lileepeenar. Kõik plaadid kandsid käsitsi kirjutatud järjekorranumbrit, mis teeb iga eksemplari unikaalseks. Siiski on järgi üks plaat - järjekorranumbriga 1, mille hind on Legendaarne veebipoes 2500 eurot ning mis peale kõige eelneva sisaldab ka 12EEK Monkey kontserti. Huvilistel on aga peagi võimalus tutvuda meeste muusikaga täna ilmuva digialbumi kaudu.

12EEK Monkey sai alguse juba pea 9 aastat tagasi, kui Põhjamaade Hirm ja Genka lindistasid esimesed demod. Album koosnebki peamiselt lugudest 5-7 aastat tagasi loodud, kuid nüüd albumi tarvis uuesti lindistatud lugudest. Grupi esimene video ilmub 27. veebruaril. Selle tegijateks on Genka ja CJ Kask.

Meeste viimasest koostööst sündis Genka ja Paul Oja video “Kõik Remix”, mida on Youtube’i keskkonnas tänaseks vaadatu üle 2,8 miljoni korra.

Märtsis annavad mehed ka üle eesti neli kontserti.

“Mu Xitt on Kosmos” videotiiser: