Paljastavad pildid! Reality-täht Kim Zolciak näitas bikiine, milliseid sa pole varem näinud!

38-aastane teletäht poseeris reedel Snapchatis bikiinides, mis panid pehmelt öeldes kulmu kergitama.

Kimi uued ujumisrõivad koosnevad nahavärvi püksikutest ja bikiinitopist, mis on tehtud täiesti läbipaistvast materjalist, kus nibude katteks on väga väike riideriba.

Kim Zolciak / Snapchat

«Kas see pole mitte armas? Ilmselgelt ma ei kannaks seda perepuhkusel, aga võibolla on see midagi mu abikaasa jaoks? See istub suurepäraselt!» rõõmustas Kim.