Ekspertide hinnangul elab Eestis hinnanguliselt 60 000-100 000 inimest, kellel on alkoholi liigtarvitamise probleem. Paljud neist tarvitavad vägijooke juba seetõttu, et ei oska oma vaba ajaga midagi peale hakata. Tartus avatud päevaravikeskus on just see koht, kus saab oma vaba aega sisustada näiteks lauamänge mängides või trenažööridel jõudu tehes ja sedasi painavaid viinavõtmise mõtteid peast ära pühkida.