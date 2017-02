Galerii! Lapseootel Kadri Rämmeld näitas telesarja võtetel kasvavat beebikõhtu

Eestis on vaid üks krimisari, mille käsikiri on nii põnev ja haarav, et see müüdi lausa laia maailma. Sel kevadel jõuab aga kodumaal ekraanile juba kahesajas osa «Kättemaksukontorit» ning juubelile kohaselt on oodata tõelisi üllatusi.