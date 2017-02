Tõusvad staarid? Ansambel Regina&Band andis välja maheda loo ja elutoas filmitud musavideo

Regina&Band on värske poprock bänd, kes on nüüdseks natuke vähem kui neli aastat koos käinud. «Eelmise aasta juunis andsime välja oma esimese albumi nimega «Loved» ning oleme andnud kümneid esinemisi Eesti erinevais paigus. Lisaks oleme andnud juba väga mitmeid intervjuusid eesti raadiotes,» tutvustab koosseis end Elu24-le.

«Tahaksime Teile ja ka armsale eesti rahvale tutvustada oma uut singlit «Cracked Glass», mille andsime välja paar nädalat tagasi ning laulu on võimalik leida ka Spotifyst, Itunesist ja mujalt. Juba varsti anname välja ka laulu ametliku muusikavideo. Usume, et see on lugu, mis võib nii mõnelgi panna «jala tatsuma» ja toob naeratuse näole.»

Koosseis: Regina Tambek (vokaal/klahvid), Sven Saagim (basskitarr), Aimar Tuul (elektrikitarr/akustiline kitarr) ja Indrek-Eliel Tambek (löökpillid)