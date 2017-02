Tom Hiddleston pissis kaasnäitleja peale

36-aastane kuum näitleja rääkis loo, kuidas ta filmi «The Night Manager» kaasnäitleja Tom Hollander'i peale pissis, kuna mees palus seda teha.

Selgub, et Hollander palus Hiddlestonil endale peale pissida, sest puutus rannas kokku molluskiga, mis talle hirmsat valu tekitas.

Kuldgloobuse võitja Tom Hiddleston rääkis saates «Graham Norton Show», et Tom sai molluski käest kahjustada ning oli üle ranna karjunud: «Kas sa saaksid tulla ja mulle peale pissida?» Loomulikult tuli Hiddleston kaasnäitlejale vastu ja tegi seda.

«Ma olen pärast seda selle kohta lugenud ja ma ei usu, et see töötab. See on vananaiste muinasjutt,» usub staar.