Galerii! Moekas seltskond tutvus värske ja värviküllase kevadmoega

Värvikal moe-show'l sai tutvuda Stockmanni kaubamajas eksklusiivselt müügil olevate brändide ning juba tuntud moemärkide uute kollektsioonidega. Skandinaavialik Marimekko, elegantne ning üdini naiselik Victoria Victoria Beckham, urbanistlik Theory, kaasaegne PINKO, trendikas A+ More ja paljud teised Stockmanni kaubamaja brändid pakuvad eriilmelisi rõivaid ja aksessuaare, mis sobituvad perfektselt juba olemasolevasse garderoobi luues momentaalselt värske ja trendika look'i.

Stockmann esitles moesõpradele värsket ning värviküllast kevadmoodi / Jake Farra

«Julged ja erksad värvitoonid – päikeseline kollane, kirglik punane ning selge sinine - on kokku sobitatud graafiliste must-valgete trükimustritega, ekstravagantsemaks valikuks on särav fuksiaroosa, mummuprint ning Kariibidest inspireeritud troopilised ornamendid,» kirjeldab stilist Annika Maide kevadsuvise hooaja peamisi märksõnu.

Aegumatu ning klassikaline helehall on peagi saabuval kevadhooajal miksitud punase või mõne muu jõulisema värvitooniga. Efektse lõpptulemuse annab sirgelõikeline pükste-kleidi julge kombinatsioon ning jätkuvalt on moes traditsioonilised lillemustrid, naiselik pits ja paljastatud õlad.

Meestemoes on sel kevadsuvel märgata vihjeid 90ndatele ning hoomatav on graafiliste mustrite domineerimine. Intensiivsed selged värvid on kombineeritud pastelsemate, kevadiselt helge roosa või helesinisega. Konservatiivsem ärimehe-stiil on sel hooajal vabam ning atleetlikum – lustakates värvitoonides pintsakud on kombineeritud klassikaliste viigipükstega, traditsioonilised ülikonnad on miksitud sportlike jalanõudega.

Kevadisel moepärastlõunal valis muusikat Inga Vatsk-Laasner. Meeldiva moeatmosfääri loomisele aitasid ka kaasa Veuve Clicquot, Perrier ning Café Mademoiselle.