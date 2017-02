Olari Elts ja Sander Mölder ühendavad Estonia kontserdisaalis jõud

Dirigent Olari Elts ühendab jõud elektronmuusik Sander Mölderiga, et tuua publikuni Ühendriikide tuntuima kaasaegse helilooja loomingut.

Kontserdi nimiteoseks on Ameerika helilooja Mason Batesi «Alternative Energy». Publik saab kuulda ja näha, millises suunas liigub 21. sajandil orkester ja kogu orkestrimuusika. «Elektroonilist ja orkestrimuusikat ei ole kerge kokku sulatada, kuid viimasel 10–15 aastal on sel alal toimunud kolossaalsed arengud. Maailmas on noorema generatsiooni kuumim nimi selles vallas praegu Mason Bates,» märkis Olari Elts.

Batesi loomingu kõrval saab kuulata elektronmuusika vanameistri, Ameerika ühe parima orkestritundja John Adamsi teost «City Noir» ning kontserdi avateosena tuleb ettekandele noore Eesti helilooja Marianna Liiki uudisteos «Motion in Oscillating Fields».

Sander Mölder nimetab Olari Eltsi pakutud koostööd põnevaks väljakutseks. «Nooruses tšellot õppides poleks ma eales arvanud, et teen ERSOs orkestrandidebüüdi hoopis elektroonikaspetsialisti ehk laptopimängijana,» mainis Mölder.

Pärast kontserti jätkub õhtu Teatris NO99, kus pannakse püsti meeleolukas TIKS-pidu.

Kontsert «Alternative Energy» kuulub ERSO «Tulevikumuusika» kontserdisarja, mida toetab Nelja Energia AS. Kontserdiga juhitakse tähelepanu taastuvenergia kasutamise olulisusele.

