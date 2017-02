Weekend festivalil esinev DJ Alesso avaldas tehisintellektide armastusloost kõneleva sensuaalse muusikavideo

Los Angeleses filmitud muusikavideo režissöör Henrik Hanson kirjeldab stsenaariumi nii:

«Ma soovisin luua midagi võimatut, nagu kaks tehisintellekti armumas. Alesso avastab, et midagi on puudu ja loob naistantsijale partneri. Ma tahtsin, et nende tants mõjuks kirglikult ja sensuaalselt, saates ilusa ja olulise sõnumi, et teineteise eest tuleb hoolitseda. Mees hoolitseb naise eest ja naine hoolitseb mehe eest. Kuuma ja pika tantsunumbri järel tehisintellektid armuvad.»

Singel «Falling» on Alesso fännide poolt hästi vastu võetud ja on kindlasti üks tema parimaid teoseid.

Alessol on juba 5 UK Top10 hitti, mille hulgas ka lugu «Under Control» (koos Calvin Harrise ja Hurts`iga). Sel suvel Pärnus, Weekend Festivalil üles astuva produtsent-DJ debüütalbum «Forever» jõudis UK Top30-sse ja sellel tegid muuhulgas kaasa ka OneRepublic’u Ryan Tedder ja Tove Lo. Alesso megahitt «Heroes (We Could Be)» kogus üle 1,5 MILJARDI striimi üle maailma ja tegi Tove Lo-st superstaari.