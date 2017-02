Prints Charlesi varalahkunud ristitütar valetas ajukasvaja kohta

Palmer-Tomkinson suri eelmise nädala kolmapäeval 45-aastaselt oma kodus Kensingtonis, vahendab Mirror.

Palmer-Tomkinsoni õde Santa Montefiore ütles, et naine suri mulgustunud haavandi ja kõhuõõne põletiku tõttu.

«Mind liigutavad nii paljud heasoovijad, kes on reageerinud Tara surmale. Tänan teid kogu perekonna eest. Soovin täpsustada paari asja. Tänases koroneri aruandes on kirjas, et Tara suri loomulikel põhjustel - mulgustunud kõhuhaavandi tõttu. Tal ei olnud ajukasvajat,» sõnas Montefiore.

Perekond lisas, et Tara suri rahulikult une pealt oma kodus.

Tara väitis novembris, et tal diagnoositi mullu jaanuaris ajukasvaja ja ta sai ravi. Samas intervjuus ütles naine, et tal on autoimmuunne terviserike.