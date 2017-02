Matt Damon: ma soovin Jimmy Kimmelile halbu asju!

Kimmel juhib tänavust Oscari-galat ja Damon loodab, et koomikul juhtub seal palju äpardusi, vahendab ET.

«Ma soovin Jimmyle halbu asju! Ma usun, et tal on minu kohta midagi kohutavat öelda ja ma olen selleks valmis. Rohkem pole temalt oodata. Ma ei eelda siin, et targem annab järele,» ütles Damon.

Damon kurvastab, et galat ei juhi mullune õhtujuht Chris Rock: «Tema on päriselt naljakas.»

«See näitab stsenaristide tarkust, et Kimmelil veel töö on. See pole mingi saladus, et ta on ebaprofessionaalne ja mitte kuigi hea huumorisoonega. See kõneleb palju tema tiimist, mis on väga suur,» lisas Damon.