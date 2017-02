Fotod: Serena Williamsi seksikas bikiiniseeria innustab naisi suuremale enesekindlusele

Serena Williams poseerib kuulsa ajakirja Sports Illustratedi ujumisriiete väljaandes ning näitab oma musklis ja treenitud tennisemängija keha.

Floridast pärit kaunitar paljastas, et kandis esimest korda stringilõikega bikiine. «Siiani esimene kaander oli minu jaoks nagu shot espressot,» tunnistas naine.

A post shared by Serena Williams (@serenawilliams) on Feb 15, 2017 at 6:30am PST

Fotograaf Emmanuelle Hauguel'i poolt pildistatud 35-aastane tennise superstaar innustas ajakirja veergudel naisi olema oma kehaga rohkem rahul.

«On okei näha välja tugev ja olla seksikas ning olla naine ja samal ajal purunematu - see kõik korraga on okei. Ma tõesti tahan mõjutada neid inimesi, kellel on minuga sama kehatüüp. Ma tahan, et nad mõtleksid, et ka nemad näevad head välja. Seda ma tõesti loodan,» jagas staar naistele julgust.