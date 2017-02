Video! Kunstnik Martin Saar «Sangarite» ajal tukkuma ei jäänud

Martin, kuidas film meeldis?

Päris hea, päris hea. Hea filmi tunnus on see, et vaatamise ajal igav ei hakka. Mul ei hakanud.

Kas filmis oleks võinud olla rohkem vürtsi?

Ikka oleks võinud olla. Sealt andnuks rohkem mahla välja pigistada. Aga filmi ei tohi vaatama minna kindlasti mitte mingite eelarvamustega, veel vähem eriliste ootustega. See on suur viga. Komöödiat on raske teha, elu ise on meil siin hea komöödia.

Kas film «Sangarid» teeb produtsent Kris Taska taas miljonäriks?

Miks mitte, muidugi. Rahvas tuleb kindlasti seda vaatama, sest see on okey film. Valgus ja kaameratöö olid mega.