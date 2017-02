Kris Taska: andke palun inimestele enne komöödiafilmi alkohoolseid jooke!

Kris, sulle tuleb au anda, filmi esikas on korraldatud suurejooneliselt - punane vaip, kilu- ja vorstivõileivad, limonaad «Kelluke», väike šnaps. Suurepärane!

Selle uhke vastuvõtu korraldas meie levifirma. Minu ainuke palve oli, et andke palun inimestele enne komöödiafilmi mingeid alkohoolseid jooke, et neile tunduks film naljakas.

Sa oled juba ühe filmiga miljonäriks saanud, kas nüüd tuleb teine miljon?

See nüüd sõltub küll Elu24 vaatajatest ja lugejatest. Mina, Martin Algus ja Jaak Kilmi oleme vibu vinna tõmmanud ja noole lendu lasknud ning see, mis nüüd edasi saab pole enam meie teha.

Härra peaminister Jüri Ratas kiitis ka filmi ja olid veendunud, et eestlaste mainet see välismaalaste silmis kindlasti ei kahanda.

Jaak Kilmi on öelnud ilusti, et eks eesti poisid on ikka hakkajad poisid igal pool. Vahest isegi hakkajamad välismaal, kui kodumaal. Ja mis on huvitav, selle filmi juures on vanematele inimestele äratundmisrõõmu ja noorte jaoks on põnevad meie noorema generatsiooni näitlejad. Kõik saavad filmile kaasa elada.