Savisaare punti kaitsevad põneva minevikuga kohtuinglid

Savisaart, keda süüdistatakse paljudes korruptsioonikuritegudes, esindab antud kohtuasjas vandeadvokaat Oliver Nääs, kuid kuna mees sõitis avaistungi ajaks lõunamaale puhkama, asendas teda kohtus kommentaaridest keeldunud kaunike vandeadvokaadi abi Gretta Oltjer-Timberg, kes on lõpetanud 2013. aastal Tartu Ülikooli magistrikraadiga. Kuigi ka Tallinna endise linnapea advokaadi abi näol on tegemist kauni ning haritud naisterahvaga, siis tõeliselt põnev minevik on samuti korruptsioonikuritegudes süüdistatavatel Kalev Kallo ning Vello Kunmani kaitsjal Kristi Randel.

Advokaadibüroo Lextal vandeadvokaat Kristi Rande on olnud kunagine missikandidaat ning vaatamata auväärsele ametile lävinud nii seaduse piiril tegutsevate tegelaste kui lausa allilmaga (loe lähemalt siit). Sel põhjusel viidi Rande 2007. aasta alguses Põhja Ringkonnaprokuratuuris majandus- ja korruptsiooniosakonnast üle üldkuritegude osakonda, kus ta tegeles roolijoodikutega.

Ka naise sotsiaalmeedia konto on üsna värvikirev. Seda vaadates jääb mulje, et tegemist on pigem meelelahutaja kui vandeadvokaadiga. Sellele vaatamata soovime, et Rande madistaks kohtus sama tragilt kui näiteks siin, Oktoberfestil:

Savisaarele on praeguses kohtuasjas esitatud süüdistus korduvas suures ulatuses altkäemaksuga nõustumises ja vastuvõtmises, suures ulatuses toime pandud rahapesus, suures ulatuses ja korduvalt toime pandud omastamises ning suures ulatuses erakonnale keelatud annetuse vastuvõtmises.

Altkäemaksu vahendamises, suures ulatuses altkäemaksu võtmisele kaasaaitamises, altkäemaksu suures ulatuses andmises ning lisaks erakonnale tehtava annetuse vastuvõtmise keelu rikkumisele kaasaaitamises süüdistatakse Tallinna linnavolikogu esimeest Kalev Kallot. Silikaat Grupi omanikku Vello Kunmani süüdistatakse altkäemaksu andmises.