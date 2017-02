Dave Bentoni tütar Sissi Nylia on kahtlemata pärinud oma isalt musikaalsuse ning kauni lauluhääle. Kui eelmisel aastal saatis tütar isa Dave'i jõulutuuril, siis nüüd on ta koostööd teinud noore elektroonilise muusika entusiasti Andrei Zevakiniga. Koos kaverdati Martin Garrixi lugusid «Scared To Be Lonely» ja «In The Name Of Love».

Kuula videot ja veendu kui võimsalt noore lauljanna hääl kõlab!