Milline näeb välja kunagine «Viimse reliikvia» hurmur täna?

«Viimne reliikvia» kuulub kahtlema Eesti kinokunsti kuldvaramusse. Kui 2015. aasta sügisel tuli kurb teade, et üks peaosatäitjatest Ingrīda Andriņa on meie hulgast lahkunud, siis tekkis paljudel küsimus, mis on saanud filmi teisest peaosatäitjast, Aleksandr Goloborodkost?