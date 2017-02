Elu24 õnnitleb: kitarrivirtuoos Tommy Emmanueli kontserdipiletite võitja on selgunud

Mõlema käega võrratult keeltel mängiva Tommy Emmanuelile on ohtralt tunnustust jaganud nii tuntud Briti kitarrist, laulja ja laulude autor Eric Clapton, kui ka teised tuntud kitarrimuusikaga lummajad, nagu Chet Atkins, John Denver, George Martin, Larry Carlton, Robben Ford, kellega ta on koos mänginud. Koos oma venna Philiga esines ta laivis 2000. aasta Sydney olümpiamängude lõputseremoonial, mida väidetaval jälgis 2,8 miljardit inimest. Ajakiri Guitar Player Magazine on talle kahel korral andnud tiitli «Best Acoustic Guitarist».

Palju õnne ja head kontserdielamust!