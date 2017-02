Kokkutulek! Kultuuriklubis Tempel astuvad nädalavahetusel üles kolm Pärnu noortebändi

Kogu piletitulu läheb Pärnu ainsa alternatiivklubi helisüsteemi taastamiseks, niisiis saab kohale tulemisega toetada Pärnu kultuurielu arendamist, sealjuures nautides ka palavalt armastatud bändide etteasteid. Oluline on märkida, et seekordsel üritusel puudub vanusepiirang – kõik on oodatud!

Bändid peavad Templit ainsaks lokaaliks suvepealinnas, kus korraldatakse läbi aasta suurepäraste esinejatega kontserte ning seega on nad täielikult valmis enda esinemisega klubi arengut toetama.

The Boondocks on 2012. aastal loodud rokkmuusika kollektiiv, mis sai tänavu Raadio 2 «Uue tulija» tiitli. Sügisel ilmus neil palju positiivset tähelepanu pälvinud teine plaat «Thriller».

Steps To Synapse on viieliikmeline indie-pop bänd, kes tõmbab enda kuulajad müstilisse rännakusse, kasutades akustilise- ja elektrikitarri varjundeid läbisegi.

Charlemagne viljeleb pop/rock muusikat ning sai äsja valmis enda esimese EP plaadi nimega «Ignition».

Pärast kontserti mängivad kohalikud DJ-d hommikutundideni mõnusat tantsumuusikat.

