Filmi «Sangarid» režissöör Jaak Kilmi jäi lõpptulemusega rahule, äratundmisrõõmu on nii noortele kui vanadele

Jaak, milline nostalgialaks filmi tegemine sulle endale oli?

Mina olin Moskva olümpiamängude aegu seitsme aastane. Ja Viru hotell mängis minu elus väga suurt rolli, see oli ainus koht, kus sai näha välismaa autosid, mis olid sinna hotelli ette pargitud. Me läksime koos sõpradega neid imeautosid just Viru hotelli juurde vaatama. Hing ihkas näha välismaa autot!

Kas ise jäid filmiga rahule? Minule tundus kogu olustik filmis väga tõene, möödalaskmisi polnud küll märgata?

Mina olen ilge pedant kõiges, mis puudutab detailide täpsust. Kuid filmis on siiski paar pisidetaili, mis jäid minu silma kriipima ja oleks võinud teisiti teha. Soomes ja Rootsis oli lihtsam matkida 80ndaid, kui Eestis, sest seal pole seda küproki kihistust peal. Seal ei ole euroremonti, seal ei ole seda plastikut.

Mis sul endale seostub enim 80ndatega?

Mul olid peretutaavad soomest, Kotka linnast ja kui nad külas käisid, siis nad peatusid Viru hotellis. Nad ilmusid meie pere ellu 84ndal aastal ja siis oli mul baarikapis palju Yenkki nätsu ja kõrremahlasid. Ja kui nätsupadjakesed said sellest nätsust tühjaks, siis sai sinna lihtaslt midagi muud asemele topitud, uskumatu...

Aga film õnnestus hästi ja äratundmisrõõmu on nii noortele, kui vanadele. See oli tõesti jabur aeg ja sellest oli väga lihtne teha üks mõnus seikluskomöödia.