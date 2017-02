Elu24 video! Peaminster Jüri Ratas filmi «Sangarid» esilinastusel: kaadris oli tunda ajastut, mis oli ka minu nooruspõlv

Härra peaminister, kas filmis oli ka teie jaoks nostalgiahetki?

Jaa, kindlasti. Minul oli näiteks tädi, kes oli Rootsi põgenenud, teine elas Ameerika Ühendriikides, kes oli samuti põgenenud. Ja ütleme ausalt, kui olid kaadrid Viru hotellist, siis need tundusid ka tuttavad.

Kui film nüüd mööda maailma rändama läheb, kas peaksime ka pisut piinlikust tundma eestlaste pärast, kes kunagi välismaale põgenedes sellisei pätitempe tegid?

Sugugi mitte. Film oli ju väga hästi tehtud. Ja minu arvates tuleb elu võtta rohkem huumoriga.

Filmi lõpus oli sisse toodud ka tänane suur probleem, pagulasteema. Kuidas see meeldis?

Küsimus pole niivõrd meeldimises, küsimus on pigem tänase realiteedis. Sellega seisab ju silmitsi mitte ainult Eesti, vaid Euroopa ja kogu maailm. Et see filmi sisse toodi, oli päris nutikas.