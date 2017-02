Briti noorim lotomiljonär on masenduses: enamik päevi soovin, et mul poleks seda raha!

21-aastane Jane Park, kes võitis 17-aastasena Euromillionsi loteriiga miljon naela, usub, et nii noorelt ei tohiks üldse lotot mängida, kirjutas Sunday People. Praegu võib Suurbritannias lotot mängida alates 16. eluaastast, kuid Jane'i arvates tuleks vanusepiiri tõsta kahe aasta võrra.

Jane'i sõnul muutus pidev tarbimine tema jaoks igavaks ja raha ei toonud talle kestvat õnne. Neiu, kellel on nüüd kaks maja, elas varem tillukeses korteris koos emaga ja töötas admistraatori asendajana kaheksanaelase tunnipalga eest.

«Ma uskusin, et lotovõit teeb mu elu kümme korda paremaks, kuid tegelikult muutus see kümme korda halvemaks. Enamik päevi soovin, et mul poleks üldse raha. Ütlen endale pidevalt, et mu elu oleks olnud palju kergem, kui ma poleks loteriiga võitnud,» kurtis Jane.

«Inimesed vaatavad mind ja kadestavad mu elustiili ja raha. Kuid nad ei mõista, millist stressi see tekitab! Mul on palju asju, kuid muus osas on mu elu tühi. Ma ei tea, mis on mu eesmärk elus.»

Ehkki loteriid korraldav firma määras Jane'ile ka finantsnõustaja, sai neiu parimat nõu oma perekonnalt.

«Olen kuulnud, kuidas lotovõitjad kulutavad kiiresti ära kogu oma võidu, ja ma mõistan, et see on täiesti võimalik. Mind pandi finantsnõustaja ette, kes kasutas sõnu nagu investeerimisvõlakirjad... Mul polnud õrna aimugi, mida need tähendasid!»

Jane ütles, et tema elu muutus pärast võidu drastiliselt ja seetõttu jäi ta sõpradest ilma.

«See on hirmutav, kui palju erineb minu elu mu sõprade omast! Kui nemad kurdavad, et raha tekitab neil stressi, siis nad mõtlevad, et nende palgad on kehvad. Mitte keegi ei mõista mind! Ma tunnen, et olen 40-aastane,» rääkis Jane.

Jane tormas kohe pärast võitu rinnaoperatsioonile: «Tahtsin alati rindu suurendada ja tänu neile olen palju rõõmsam ja enesekindlam. Ma saan kanda korralikke kleite ja tunda end naisena. See oli parim asi, mida ma ostsin.»

Lisaks sellele ostis Jane kaks maja, Louis Vuittoni käekoti, chihuahua ja Range Roveri. Raha annetamise peale ta ei ole mõelnud.