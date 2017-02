Elu Võimaluse võitjad jäid napilt Eesti Laul 2017 konkursi ukse taha

Elu Võimaluse võitja Charlie Elu24 live-stuudios koos Kerli Kõivu ja Anu Saagimiga

Charlie bändi üks liige, Ross Linnamägi on ka tunnustatud poistebändi Beyond Beyond trummar. Beyond Beyond esineb ise ka Eesti Laulu finaalkontserdil.

Charliel – koosseisus Hele-Mai Mängel ja Ross Linnamägi – on kohe-kohe tulemas välja ka teine lugu.

Bänd kusjuures plaanis oma laulu esitada Eesti Laulu võistlusele, kuid ei saanud lugu lihtsalt õigeks ajaks valmis. Nägidki oma võimalust, saates loo Elu Võimaluse konkursile. Ja ka selle jõudsid esitada konkursile viimasel minutil.

Tegusad noored on pärit Tartust.