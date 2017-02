Elu24 Live/ Külla tulevad Eesti Laul 2017 poolfinalistid Koit ja Laura

Eesti Laul 2017 üks lugudest, Sven Lõhmuse «Verona», mida esitavad Laura Põldvere ja Koit Toome.

«Koidu kõrval on väga hea ja turvaline laulda,» on öelnud Laura mitmetes intervjuudes. Tegelikult pole see neil sugugi esimene kord duetti laulda. «Ma mäletan, et Pärnus ka ühel korral laulsime koos, see oli vist kaheksa aastat tagasi,» ütles Laura.

«Verona» sündis möödunud suvel, kui Sven Lõhmus ja Koit Toome rändasid mööda Itaaliat ringi.

Laura Põldvere osales Eurovisioonil 2005. aastal Kiievis ja Koit Toome 1998. aastal Birminghamis.

Koit Toome esindas Eestit looga «Mere lapsed». Laural õnnestus Eestit Eurovisioonil esindada 2005. aastal Suntribe'i koosseisus, kui võideti Eurolaul Sven Lõhmuse looga «Let' s Get Loud».

Laura kinnitas pärast laulu «Verona» salvestamist antud intervjuus, et kuna varasematel aastatel on ta Eesti Laulul korduvalt teisele kohale tulnud, siis seekord otsustati minna täispangale ja võtta kampa ka Koit. «Ma ostsin spetsiaalselt isegi blenderi, et peaks Eesti Laulu karussellil vastu,» lisas Koit. «Olen tervislikult toitunud ja kõik on hästi,» kinnitab Koit.

Muuseas, mõlemad on valmis võidu korral Eurovisiooni tarbeks Jüri Pootsmanni eeskujul ka mõne kaarditriki selgeks õppima.

Eesti Laul 2017 teine poolfinaal toimub juba 18. veebruaril.