21 aastat tegutsenud ajalooline Club Hollywood pidas möödunud nädalavahetusel maha viimase peo ning avab uuesti uksed alles kauges tulevikus!

Club Hollywoodi esindaja sõnul tundis meeskond, et inimeste meel on tänapäeval väga raskesti lahutatav. Seega otsustati uksed mõneks ajaks sulgeda ning avada need uuesti võib-olla aastal 2100. «Tulevik on alati parem ja sinna me ka oma külastajad kunagi ka viime,» lubas Hollywoodi turundusjuht.