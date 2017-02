Staari raske elu! Ed Sheerani ei lastud juba neljandat aastat Grammy äftekale sisse

25-aastane laulja jäeti pühapäeval Los Angeleses Milk Studios toimunud järelpeo ukse taha hoolimata sellest, et mees Grammyde jagamise galal oma maailmakuulsat hitti «Shape of You» esitas. Tuleb välja, et see on ridamisi juba neljas aasta, kui teda järelpeole ei lasta.

«Tegelikult on see juba neli aastat juhtunud. Ja mitte ainult minu plaadifirma järelpeoga. See on juhtunud kõigi järelpidudega,» pajatas staar.

Selgub, et Ed Sheeran ei olnud ainukene kuulsus, kes ukse taha jäeti - peost jäi ilma ka Oscari võitnud Adrien Brody ja DJ Pete Tong. Põhjuseks nimelt see, et klubi oli juba tunni jooksul pärast avamist ülerahvastatud ja uusi inimesi sisse ei lastud.

Sheerani jaoks tekitas segadust asjaolu, et nendel pidudel on tavaliselt tavainimesed, kes isegi Grammyde jagamisel ise kohal ei käinud ja võib-olla ka neli kuulsat muusikut.

Lõpuks jõudis Sheeran Hollywoodi mägedes toimunud Diplo ja Benny Blanco majapeole. Mees saabus sinna nii vara, et kedagi polnud veel kohal. Kui aga peole 2000 inimest sisse sadas, lahkus staar kärmelt, sest peod pole ikka päris tema teema.