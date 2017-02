Scarlett Johansson leiab, et monogaamia on ebaloomulik ja võtab palju vaeva

Filmi «Captain America: Civil War» staar leiab, et ühe inimesega suhtes olemine nõuab liiga palju tööd, aga mõistab, et abielu on «väga romantiline».

«Iga kasuga käib kaasas ka kaotus, eks ole? Seega see on kaotus. Sa pead omale raja valima. Ma arvan, et idee abielust on väga romantiline, see on ilus idee, ja see tava võib olla väga ilus asi. Ma arvan, et ei ole naturaalne olla monogaamne inimene. Minu peale võidakse küll viltu vaadata, aga ma arvan, et see on töö. See on suur töö.»

Scarlett Johanssoni sõnul on see fakt, et monogaamia võtab nii palju tööd ja seega ei saa see ka loomulik olla. «See on midagi, mille vastu mul on suur lugupidamine ja milles ma olen osalenud, aga ma arvan, et see käib kindlasti mingitele instinktidele vastu.»

Vat kus lops!