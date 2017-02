Galerii: armunooled lendasid, kes sai pihta? Valentinipäeva elevus lennutas Deja Vu armastuse pealinna

Deja Vu Goes to on piduliste seas armsaks saanud üritustesari, millega avastad end ikka ja jälle uuest maailma nurgast.

Valentinipäeva Deja Vu Goes to Paris pidu / Rene Lutterus

Sel korral lendas öölokaal linna, mis on koduks nii Mona Lisale kui ka Eiffeli tornile, pakkudes sära, silmailu ja maitsvaid Bacardi kokteile kuni varaste hommikutundideni. Pariis on ju alati hea mõte!

Valentinipäeva Deja Vu Goes to Paris pidu / Rene Lutterus

Juba sel reedel, 17. veebruaril on võimalus olla tunnistajaks ajaloo skandaalseimale armuloole! Lounge Deja Vu toob pidulisteni Julius Caesari ja Cleopatra dramaatilise loo koos vaatemängulise lava-show ja maitsvate kokteilidega! Peo kohta saab rohkem infot siit.