Vaata, kuidas möödus Eesti kuulsuste sõbrapäev!

«Minu valentinipäeval oli selline lõpp. Bikiinikeha treenimine minu poolt,» kirjutas lapseootel fitnessikaunitar Egle Eller-Nabi, et 1,5 tundi trenni möödus kiirelt.

Anni Rahula aga näitas meile oma parimat sõpra. «Mul on üks parim sõber, see sõber on voh nii!» kirjutas staar pulmapildi juurde, kus ta oma abikaasat Tomi Rahulat musitab.

Laulja Koit Toome postitas fännidele südametega postkaardi.

«Mu kallid! Ma soovin teile kõigile tõeliselt toredat sõbrapäeva! Soovin südamest, et teie päev oleks täis naeratusi, rõõmu ja armastust! Hoiame ja austame oma armsaid sõpru! See on midagi väga erilist, kui tead, et sinu kõrval on keegi, kellega saad jagada oma rõõme ja muresid!» kirjutas lauljanna Getter Jaani oma fännidele foto juurde, kus ta armsat lemmiklooma embab.

Punapäine lauljanna Tanja Mihhailova saatis aga kõigile musid.

Meigikunstnik Liisa Leetma jaoks ei ole valentinipäev olnud kunagi aeg, mille veeta koos kallimaga. Aega tuleb veeta inimesega, kes on eriline ja kellest väga hoolid.

Laulja Uku Suviste ja blogija Merilin Taimre tegid oma suhte avalikuks.

Kodumaine superstaar ja laulja Rasmus Rändvee näitas, kes on tema Valentine.

Muusikutest abielupaar Jalmar Vabarna ja Sandra Vabarna veetsid sõbrapäeva Tšiili päikese all jäätist limpsides.

Poliitik Kaja Kallas andis Läti televisioonile intervjuu, kus lahkas probleeme Euroopas.

Staarmetroseksuaal Vaido Neigaus soovis head valentinipäeva selfie'ga.

«Armsad sōbrad, hoidke teineteist!» tuletas meile meelde Eesti Laulu esimeses poolfinaalis omale Instagami konto saanud Ivo Linna.

Laulev telestaar Kristel Aaslaid teatas, et talle on sõbrad tähtsad iga päev.

Kristeli koomikust kallim Mattias Naan tegi loomulikult nalja.