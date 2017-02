Curly Strings esineb Põhja-Ameerika suurimal pärimusmuusika konverentsil

Möödunud aastal Euroopa parima bluegrassansambli staatusesse tõusnud Curly Strings sõitis sõbrapäeval Kansas Citysse, et osaleda mainekal esitlusfestivalil Folk Alliance International. Tegu on Põhja-Ameerika suurima pärimusmuusika messiga, kus osaleb üle kahe tuhande muusikatöösturi, nende seas festivalide promootorid, tuurikorraldajad, agendid, managerid, kirjastajad, meedia inimesed, artistid jne.

«Elevust on palju! Oleme juba mitu kuud ettevalmistusi teinud ja astume üles kuuel korral. Loodame luua uusi kontakte USAs ja Kanadas, et tulevikus kokku panna pikem tuur. Päris puhtalt lehelt ei pea alustama, kuna saime häid nõuandeid Maarja Nuudilt ja Trad Attackilt, kes on eelnevatel aastatel sealsamas esinenud,» kommenteerib ansambli solist Eeva Talsi.

Väljamaal ei peatuta liiga kaua, kuna õige pea annab ansambel kolm tantsulist kontserti ka Eestis - Tartus Athenas (23.02), Tallinnas Erinevate Tubade Klubis (03.03) ja Pärnus Kultuuriklubis Tempel (04.03). Minituuril kuuleb nii uusi kui ka vanu lugusid. Piletid müügil siin.