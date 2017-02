Miss Reval 2017 kandidaat Rebeca: olin seitse aastat koolis tagakiusatav

Miss Reval 2017 korraldaja Kati Kokkonen: Iludusvõistlusele võisid kandideerida kõik vähemalt 18-aastased Tallinna kaunitarid. Kuna soovin tõsta missivõistluste taset, siis eelistasin finaalivalikul tüdrukuid, kes käivad ülikoolis või on selle lõpetanud.

Ja järgmisel nädalal algab juba väljavalitutel ringreis mööda Eestit, kus külastatakse võistluse sponsoreid, osaletakse üritustel ja arutatakse ka koostöövõimalusi paljude firmadega.

Siit mõned küsimused tänavustele kanditaatidele:

9. kandidaat Rebeca Mänd

Kus sa elad?

Tulika 33, Tallinn

Kui pikk oled ja palju kaalud?

176-179 60kg

Mitu liiget on sinu peres?

Minu peres on kuus liiget: minu ema, vanem õde, noorem õde, kutsu nimega Mari, kutsu nimega Tommy ja tilluke hamster nimega Viola.

Sinu amet?

Hetkel pole ametit aga õpin rätsep-stilistiks.

Kas oled vallaline või hõivatud?

Mu süda on juba poolteist aastat hõivatud maailma imeliseima mehe poolt...

Mis on olnud kõige olulisem/tähtsaim hetk sinu elus?

Päev, mil ma alustasin oma iseseisvat elu Tallinnas.

Sinu raskeim kogemus?

Minu elu siiani kõige raskeim kogemus on vanaema lahkumine teise ilma. Aga olen sellest kogemusest ka väga palju õppinud.

Miks soovid olla esimene Miss Reval?

Ma olin seitse aastat koolis tagakiusatav ja ma tahaks väga olla eeskujuks ja näidata lastele/noortele, kes kannatavad samuti selle all, et kool ei ole maailma lõpp... Tuleb olla sellest üle, tugev, enesekindel, unistada suurelt ja mis peamine..., uskuda endasse, mitte kellegi teise arvamusse.

Kes on Sinu iidol ja miks?

Kahtlemata on minu iidol minu ema! Isa jättis meie pere maha 10 aastat tagasi ja ema on meid sellest ajast kasvatanud üksinda, rabades rasket laotööd, et meil kõik olemas oleks ja käsi südamel, me ei ole kunagi millegist puudust tundnud...

Kas oled iluoperatsioonidel käinud?

Ei ole.

Sinu moto?

Igal inimesel on elus kaks valikut. Kes on sõltumatu - inimene, kes kuulab vaid oma südant ja on tema ise.

Sõltuv on inimene, kes teeb kõik, et kuhugi halli massi sulanduda.