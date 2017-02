Miss Reval 2017 kandidaat Alina: perfektsusel ei ole piiranguid!

Miss Revali üheksa finalisti pressiesitlus Hilton Tallinnas

Miss Reval 2017 korraldaja Kati Kokkonen: Iludusvõistlusele võisid kandideerida kõik vähemalt 18-aastased Tallinna kaunitarid. Kuna soovin tõsta missivõistluste taset, siis eelistasin finaalivalikul tüdrukuid, kes käivad ülikoolis või on selle lõpetanud.

Ja järgmisel nädalal algab juba väljavalitutel ringreis mööda Eestit, kus külastatakse võistluse sponsoreid, osaletakse üritustel ja arutatakse ka koostöövõimalusi paljude firmadega.

Siit mõned küsimused tänavustele kanditaatidele:

NUMBER 7 Alina Kärsten

Kus elad?

Ma elan Rummus.

Kui pikk oled ja palju kaalud?

Ma olen 170 cm pikk ja kaalun 52 kg.

Mitu liiget on sinu peres?

Minu peres on neli liiget - mina, minu isa õde, ja ema.

Mis on sinu amet?

Hetkel olen õpilane. Õpin kosmeetiku kursustel.

Kas oled vallaline või hõivatud?

Olen vallaline.

Milline on olnud kõige olulisem/tähtsaim hetk sinu elus?

Ma arvan, et kõige olulisem minu elus on see, et ma olen tulnud osalema Miss Reval võistlustele.

Milline on sinu raskeim kogemus?

Ma arvan, et kõige raskem elukogemus on olnud see, et tahtsin pühendada elu balletile, kuid mul oli põlvevigastus.

Miks soovid olla esimene Miss Reval?

Ma tulin Miss Reval võistlusele, sest ma olen seda väärt. Ma armastan moodi, ma tahan aidata inimestel olla ilus ja edukas.

Kes on Sinu iidol ja miks?

Minu iidol on Tyra Banks, ta on vaga ilus naine. Ta on supermodell! Mulle väga meeldib, et ta on edukas naine. Ma olen uudishimulik ja jälgin tema elu.

Kas oled käinud iluoperatsioonidel?

Ei ole.

Sinu moto?

Minu elu motoks on see - perfektsusel ei ole piiranguid!