Miss Reval 2017 kandidaat Ingrid on tulevane maksu- ja tolliametnik

Miss Reval 2017 korraldaja Kati Kokkonen: iludusvõistlusele võisid kandideerida kõik vähemalt 18-aastased Tallinna kaunitarid. Kuna soovin tõsta missivõistluste taset, siis eelistasin finaalivalikul tüdrukuid, kes käivad ülikoolis või on selle lõpetanud.

Ja järgmisel nädalal algab juba väljavalitutel ringreis mööda Eestit, kus külastatakse võistluse sponsoreid, osaletakse üritustel ja arutatakse ka koostöövõimalusi paljude firmadega.

Siit mõned küsimused tänavustele kanditaatidele:

Number 6 Ingrid Usar

Kus sa elad?

Ma elan Tallinnas, aga olen pärit Tartust.

Kui pikk oled ning kui palju kaalud?

Ma olen 165 cm pikk ja kaalun 53 kg.

Mitu liiget on sinu peres?

Minu peres on neli liiget - mina, minu vanem õde, noorem vend ja ema.

Mis on sinu amet?

Hetkel olen õpilane. Õpin Sisekaitseakadeemias esimesel kursusel ja minu erialaks on maksundus ja toll.

Kas oled vallaline või hõivatud?

Olen hõivatud.

Mis on olnud kõige olulisem/tähtsaim hetk sinu elus?

Ma arvan, et minu elu kõige olulisemaid hetki siiamaani on olnud otsus minna õppima Sisekaitseakadeemiasse. Algul ei olnud ma selles väga kindel, aga praegu olen väga rahul.

Mis on raskeim kogemus?

Ma arvan, et minu elu üks raskemaid kogemusi oli otsus kolida üksi Tallinnasse. See otsus tuli kiirelt ja alguses oli natuke hirmutav, kuidas üksi hakkama saada, aga kindlasti ma ei kahetse seda.

Miks soovid olla esimene Miss Reval?

Ma tulin Miss Reval võistlusele, sest tahan proovida uusi asju, panna ennast proovile ja näidata maailmale ilu.

Kes on sinu iidol ja miks?

Üheks minu iidoliks on minu õde, sest ta on mulle paljus eeskujuks. Samuti on minu iidoliks minu sõbranna, kes osales 2016. aastal Missis Estonia ja Iluduskuninganna valimistel.

Kas oled iluoperatsioonidel käinud?

Ei ole.

Mis on sinu moto?

Minu elu motoks on see, et alati tuleb proovida erinevaid asju ja haarata kinni võimalustest ning astuda välja enda mugavustsoonist, sest kunagi ei tea, kuhu see võib sind viia ja milliseid uusi võimalusi pakkuda.