Miss Reval 2017 missikandidaat Aleksandra: kõige raskem on olnud võitlus depressiooniga

Miss Reval 2017 korraldaja Kati Kokkonen: iludusvõistlusele võisid kandideerida kõik vähemalt 18-aastased Tallinna kaunitarid. Kuna soovin tõsta missivõistluste taset, siis eelistasin finaalivalikul tüdrukuid, kes käivad ülikoolis või on selle lõpetanud.

Ja järgmisel nädalal algab juba väljavalitutel ringreis mööda Eestit, kus külastatakse võistluse sponsoreid, osaletakse üritustel ja arutatakse ka koostöövõimalusi paljude firmadega.

Siit mõned küsimused tänavustele kanditaatidele:

Number 5 Aleksandra Jalukse

Kus elad?

Viimsis, olen siin elanud terve oma elu.

Kui pikk oled ning palju kaalud?

Olen 165 cm pikk ning kaalun 52 kg.

Minu perekonnas on neli liiget - mina, minu ema ja isa ning väike õde. Kuid kuna meie perekond armastab väga loomi, siis on meil kodus ka palju neljajalgseid ning tiivulisi, keda samuti täisväärtuslikeks pereliikmeteks peame.

Mis on sinu amet?

Ma töötan Kehastuudios ning agentuuris Invidia. Mõlemad töökohad on mind palju arendanud ning mulle palju õpetanud. Arvan, et kogemus Invidias andiski mulle julguse võtta osa sellest konkursist. Tulevikus näen ennast psühholoogi ametis ning kindlasti tegelen selle kõrvalt aktiivselt ka laulmisega.

Kas oled vallaline või hõivatud?

Minu süda on veel täitsa vaba.

Mis on olnud kõige olulisem/tähtsaim hetk sinu elus?

Esimene mõte, mis seoses olulise hetkega pähe tuleb on väikse õe sünd. Kuna olin endale alati väga õde soovinud, siis tema tulek oli mulle väga tähtis.

Mis on olnud sinu raskeim kogemus?

Raskeim, kuid kindlasti ka kõige väärtuslikum kogemus minu elus on olnud võitlus depressiooniga. Usun, et just see teekond on teinud minust inimese, kes ma täna olen. Antud teema on mulle väga südamelähedane ning teades, kui tähtis on armastada ennast ning leida rahu iseendaga, tahan ma tulevikus pühendada aega ja energiat inimestele, kes ei ole seda rahu endas veel leidnud.

Miks soovid olla esimene Miss Reval?

Olla esimene Miss Reval, oleks kindlasti väga huvitav kogemus. Arvan, et see annaks mulle võimaluse teha ennast kuuldavaks ning olla ka nende inimeste hääl, kes ei ole end mingil põhjusel suutnud veel kuuldavaks teha.

Kes on sinu iidol ja miks?

Minu suurim iidol on kindlasti minu ema. Ta on läbi elu olnud lisaks emale ka minu parim sõbranna ning võin uhkusega öelda, et temalt olen ma pärinud oma temperamendi ning pealehakkamise. Minu ema on erakordselt tugev naine, kes võiks olla eeskujuks ka paljudele teistele naistele.

Kas oled iluoperatsioonidel käinud?

Ei ole, kuid ei mõista ka hukka inimesi, kes seda võimalust kasutavad. Arvan, et iga inimene peaks tegema just seda, mis teeb teda õnnelikuks ning paneb end tundma ilusa ja enesekindlana.

Mis on Sinu moto?

Elu algab seal, kus lõppeb mugavustsoon. Mulle meeldib teha asju, mis mind hirmutavad ning ma üritan panna ennast proovile nii palju, kui võimalik. Ma armastan väljakutseid, sest ennast ületades avastan ja õpin ma enda kohta alati midagi uut.