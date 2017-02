Puhas silmailu! Grete Paia innustab värske muusikavideoga võtma riske ja kuulama südame häält

««Warm nights» on inspireeritud suvest, seiklustest ja hetkes elamisest. Tegemist ei ole otseselt mõne isikliku läbielamisega. Pigem leian, et kõigil meil on mõni meeletus või hetk olnud, mida see laul meelde tuletab… niisugune suveromanss või seiklus, mis jääb meid igavesti saatma. Olgu tegemist siis esimese armumise või millegi pöörasemaga, ent põhiidee seisneb selles, et vahel on hea võtta riske, lülitada välja ratsionaalne mõtlemine ning järgida hoopis südame häält,» tutvustab Paia.

«Tihtipeale tunnetan lugude puhul, mille olen kirjutanud, et need saavad enda tõelise tähenduse alles hiljem - vahel isegi aastate möödudes. Justkui need oleks millestki, mis alles hakkab juhtuma,» räägib lauljanna, et samastumisrõõm, selgus ja äratundmine on niisugustel hetkedel alati väga põnev ja huvitav kogemus.»

Lugu on valminud koostöös kauaaegse tuttava Priit Uustulndiga.