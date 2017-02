Elu24 Riias! Briti kuningapere lemmik staarkokk Heston Blumenthal pakub õnne 600 naela eest

1966.aastal sündinud Heston Blumenthal on maailmakuulus briti kokk, kes veab Berkshire'is restorani The Fat Duck, mis on üks kolmest Michelini tähega kinnatud restoranidest Suurbritannias ning valiti 2005.aastal maailma parimaks restoraniks. Lisaks on tal restoran Dinner Londonis ja kaks pubi Bray's. Elu24-l avanes harukordne võimalus eksklusiivselt mehega Riias kohtuda ning tema käest ka mõne küsimuse küsida.

Pressile mõeldud konverentsil, kus olid kohal ka mõned ajakirjanikud Eestist, saame teada, et mees armastas lapsepõlves silma peal hoida Asterixi ja Obelixi seiklustel. Praegu elab ta kaasa Sherlock Holmes'i ja tema vastase James Moriarty tegemistele. Ohtralt on ta inspiratsiooni saanud Alice'i seiklustest imedemaal.

Staarkokk Heston Blumenthal Riias / Meisi Volt

Heston Blumenthal leiab, et kokakunst on selleks, et aidata ühiskonda ning luua inimestes maitsete, lõhnade ja kogemustega emotsioone. «Reeglid on loodud ühiskonna poolt,» rääkis meisterkokk, et toidu söömine toob inimestes esile erinevaid emotsioone. Nii võib mõni roog viia mekkijad mereranda liiva sisse jalutama või hoopis lapsepõlve. «Näiteks viha - keegi teine ei tekita meis viha, me tõlgendame ise oma emotsioone ja olukordi,» innustab mees oma hirmude üle kontrolli saavutama ning tunnetest teadlik olema.

Staarkokk Heston Blumenthal/ Meisi Volt

Ebaõnnestumine või õppetund

Heston on teada-tuntud kokk, kes oma edukuse ja saadetega silma paistnud üle kogu maa. Uurisime tema käest, mis on suurimad ebaõnnestumised äris ja kokanduses, mida ta on kogenud. «Ebaõnnestumised on põhjus õppmiseks. Mul on elus kahetsusi, aga mitte ebaõnnestumisi,» rõhutab tuntud kokk, et kõik on kinni suhtumises.

Lisaks innustab Heston rohkem katsetama ja olla vähem kinni retseptides. «Kahtle kõiges,» seisab ka plakatil tema selja taga.

Staarkokk Heston Blumenthal / Meisi Volt

Kuulsaim klient

Tuntud telekoka kõige kuulsam klient on Briti kuninglik pere, kellele on mees roogi valmistanud juba mitmed korrad. «Valmistasime neile mõned aastad tagasi jõuludeks söögi. Ma väärtustan suhet nendega väga,» tunnistas mees, kes on ka kuningannalt endalt avalikku kiitust ja tunnustust saanud.

Staarkokk Heston Blumenthal ja tema restorani tiim Riias / Meisi Volt

Õnne eest priske hind

Et mõnes tema loodud söögikohas õnnetunnet kogeda, tuleb käia välja priske summa. «Keskmine pearoog restoranis The Fat Duck maksab ligikaudu 500-600 naela. 38-le inimesele valmistab roogi 80 inimest. Meil on 7 erinevat kööki,» selgitab mees.

Vaata galeriist, milliseid Heston Blumenthali restoranis valmistavaid roogi tutvustasid meistriklassis tema käe all töötavad kokad!