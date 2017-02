Miss Reval 2017 kandidaat Cassandra: minu missiooniks on vähemuse hääle kuuldavaks tegemine

Miss Revali üheksa finalisti pressiesitlus Hilton Tallinnas, missivõistluse korraldaja Kati Kokkonen

Miss Reval 2017 korrldaja Kati Kokkonen: iludusvõistlusele võisid kandideerida kõik vähemalt 18-aastased Tallinna kaunitarid. Kuna soovin tõsta missivõistluste taset, siis eelistasin finaalivalikul tüdrukuid, kes käivad ülikoolis või on selle lõpetanud.

Ja järgmisel nädalal algab juba väljavalitutel ringreis mööda Eestit, kus külastatakse võistluse sponsoreid, osaletakse üritustel ja arutatakse ka koostöövõimalusi paljude firmadega.

Siit mõned küsimused tänavustele kanditaatidele:

Number 3 Cassandra Luik

Kus sa elad?

Enamiku ajast olen elanud Tallinnas. Põhikooli ajal elasin Tallinna külje all Viimsis.

Kui pikk Sa oled ning kui palju sa kaalud?

Olen 169cm pikk ja kaalun hetkel 54kg

Mitu liiget on sinu peres?

Minu peres on kolm liiget - mina, minu kallis ema ja koer.

Mis on sinu amet?

Olen 12. klassi õpilane. Hetkel keskendun vajalike teadmiste ja oskuste arendamisele, et jätkata õpinguid ülikoolis.

Kas oled vallaline või hõivatud?

Olen hõivatud.

Mis on olnud kõige olulisem/tähtsaim hetk sinu elus?

Ilmselt võib siiani minu elu tähtsaimaks otsuseks nimetada fitnessi, kui spordi/hobiga tegelema hakkamist. Kuigi olen tegelenud selle alaga vaid aasta, on sellel minu elule olnud siiani tohutult positiivne mõju ning tänu sellele on mul veelgi tervislikum eluviis.

Aasta jooksul olen end arendanud nii vaimselt, kui ka füüsiliselt ning omandanud palju uusi teadmisi ja see on kulmineerus möödunud aasta augustis, 32. Eesti Meistrivõistlustel kulturismis ja fitnessis oma kategoorias 6. koha saavutamisega.

Mis on olnud sinu elu raskeim kogemus?

Siinkohal jääb mulle alatiseks meelde kord, kui reisisin esimest korda üksinda. Olin siis 15 ja veetsin üksinda kokku 26 tundi lennukites ning lisaks seitse ja pool tundi erinevate riikide lennujaamades - Tallinn, Helsinki, London, New York, North Carolina. Nüüdseks on kogemusi palju ja hirm kadunud, kuid suureks vaevaks on varane ärkamine.

Miks soovid olla esimene Miss Reval?

Leian, et kõikidele pisikestele tüdrukutele tuleks kasuks viisakas 'role model' keda eeskujuks seada ning kelle jälgedes käia. Sooviksin näidata inimestele enda vaatenurka missindusest ning sellega kaasnevast, propageerides tervislikku ning sportliku eluviisi ja loomulikku ilu, pannes sellega kõigile südamele enda keha austamist ja selle eest hoolitsemist, jäädes seejuures iseendaks. Lisaks kaasneb sellega ka tohutult palju uusi, huvitavaid ning põnevaid kogemusi. Hindan võimalust ennast proovile panna ja arendada.

Kes on sinu iidol ja miks?

Raske on välja tuua ühte kindlat nime nii paljude heasüdamlike inimeste seast, kuid austan kõige enam neid, kes kasutavad enda kuulsust, võimalusi ja ressursse tegemaks midagi head - aitamaks neid, kes ennast ise aidata ei saa ning vähemuse hääle kuuldavaks tegemine.

Kas oled iluoperatsioonidel käinud?

Pean tähtsaks loomulikku ilu, seetõttu ei ole käinud. Pole ka kasutanud kirurgilisi meetodeid enda keha muutmiseks.

Mis on Sinu moto?

Minu elu motot kirjeldab hästi inglisekeelne tsitaat «The highest result of education is tolerance».

Kui igaüks meist hooliks ja märkaks natuke rohkem, tunneks veidi enam empaatiat ning austust selle vastu, mis meid kõiki ümbritseb, elaksime me kõik rahulikumas maailmas. Nagu kõik suured asjad saavad alguse pisikestest, viiks igaühe väikene panus suurte muutusteni. Kuna meie kujundame endale ühiskonna milles elame ning maailm on meie endi kätes, on igaühe panus oluline. Ka kõige uskumatuna tunduvad asjad on saavutatavad, tuleb vaid suurelt unistada ning endasse uskuda.