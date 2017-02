Baltikumi suurim talvine metal-festival sel nädalal klubis Tapper!

Üheks festivali tõmbenumbriks on kindlasti Hollandist pärit Urfaust. Duo loomingu märksõnadeks võiksid olla «lo-fi», «psühhedeelia», «dark-ambient», «rituaalsus» ja «alkohol». Julgus žanripiiride ületamisel on teinud Urfaustist ühe tänapäeva põnevama ja eesrindlikuma black-metal-bändi. Urfaust astub üles festivali niiöelda warm-up peo raames 16. veebruaril.

Esmakordselt astub Eesti lavalaudadel üles üks Soome kuulsamaid bände Horna, kelle armutu muusika kompromisse ei tunnista. 24 tegutsemisaastat ja 9 stuudioalbumit on vorminud bändist tõelise black-metal-löögirusika!

Festivali nimekaimaks kohalikuks esindajaks on sel aastal kahtlemata Sorts, kes teeb käesolevaga oma lavadebüüdi. 1998. aastast tegutsev kollektiiv on oma asju ajanud alati pigem tagaplaanile hoides – seekord on nad aga vägagi esiplaanil ning seda koos mitmete üllatuslike külalisesinejatega!

Lisaks esinevad Howls Of Winter festivalil Hetroertzen (SWE), Dordeduh (ROM), Kalmakantaja (FIN), Devouring Star (FIN), IC Rex (FIN), The Lost Sun (RUS), Pestilentia (BLR), Todestriebe (RUS), Tarm (EST), Au-Dessus (LT) ja Thou Shell Of Death (EST).

Festivali ametlik koduleht siin.