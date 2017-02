Elu24 Live/külla tuleb gootiprintsess Kerli Kõiv

2017. aasta «Eesti laul» tõotab tulla põnevam ja pingelisem kui eales varem, sest võistlustules on mitu juba Eurovisioonil käinud lauljat ja ka neid kes maailmas laineid löönud, näiteks nagu Kerli Kõiv.

Kerli Kõiv / Mihkel Maripuu

Ameerikas laineid lööv Kerli Kõiv oli võistluses osaline ka mullu, kui tema kaasautorluse tulemusena sündis Cartooni lugu «Immortality».

Tänavu võistleb Kerli aga ise ning looga «Spirit Animal», mis on sündinud tema ja Brian Ziffi koostöös. Kerli ütleb, et on nüüd «Eesti laulul» osalemiseks valmis. Varem polnud lihtsalt õige aeg.

Kerli lugu räägib kaksikleekide armastusest. «Kaksikleegid on need inimesed, kes on kahes erinevas kehas, aga jagavad ühte hinge,» selgitab Kerli. Ja selle kõige ümber tahtis ta luua abstraktse ja unenäolise maailma, mille inspiratsiooniks hingeloom sai. «Loo sõnades on väga palju kujundeid ja loomi, näiteks on seal valge tiiger ja hunt, kes on mõlemad minu hingeloomad.»

Seda, kas lugu on kellelegi kindlalt pühendatud, Kerli ei avalda. Loo salm oli Briani arvutis juba ammu olemas, refrään sündis Eesti metsas. Loo timmisid Kerli ja Brian kokku meili teel.

Eesti laul 2017 teise poolfinaali melu, Kerli Kõiv tiimiga

Kerli Kõiv (30) on eesti laulja. Tema album «Love Is Dead» jõudis Ameerika Ühendriikide Billboard 200 edetabelisse.

Ta on õppinud viis aastat klaverit ja lõpetanud Elva Gümnaasiumis 9. klassi.

2001. aasta «Tähtede laulu» konkursil saavutas ta esimese koha ja samal aastal «Estovokaalil» solistide arvestuses pälvis esikoha.

2002. aastal võitis Kerli Baltimaade saate «Fizz Superstar».

2003. aastal osales ta Rootsi Melodifestivalenil, kus teises poolfinaalis saavutas 7. koha.

Aastal 2004 osales ta Eurolaulus looga «Beautiful Inside», mis kogus 3638 punkti ja sai teise koha. Esimene koht kuulus koosseisule Neiokõsõ.

2006. aastal sõlmis ta lepingu plaadifirmaga Island Def Jam.

2008. aastal tuli välja tema esimene album «Love is Dead».

Samal aastal kasutas FOX Kerli «Walking on Air» videot oma seriaali Fringe reklaamimisel.

Ta on kirjutanud sõnad Soome laulja Tarja laulule «I Feel Immortal» ja USA laulja Demi Lovato laulule «Skyscraper».