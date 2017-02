Pilk peale! Räppar Wild Disease avaldas valentinipäevaks seksika video: naudime seda, milleks on loodud me kehad

Loo «Mul' meeldib, mis sa teed mu jaoks» sõnade autor on Wild Disease ise, videopildi režissööriks, operaatoriks, monteerijaks Kenneth Rüütli.

Lugu on salvestatud 2015. aastal Masterhead Records stuudios ning selle on produtseerinud ja arranžeerinud Siim Ilves ja Wild Disease ise. Lugu «Mul' meeldib, mis sa teed mu jaoks» on kolmas singel Wild Disease'i albumilt.

«Naudime seda, milleks on loodud me kehad,» räpib muusik.

Pilk peale!