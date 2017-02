Andrus Vaarik ja Peeter Oja taaselustavad 30 aasta taguse «Kitsa Kinga» paroodianumbri

Selleaastase Retrobesti «Tere, Kosmos» avanumber on austusavaldus Eesti huumorisaadete lipulaevale «Kitsas King». Täpselt 30 aastat on möödunud sensatsioonilisest etteastest, mis näitas populaarset Modern Talkingut hoopis uuest küljest. 30.juuni õhtul saavad Retrobesti pealaval kokku humoristid Peeter Oja ja Andrus Vaarik, kes toovad publikuni mitmeid põlvkondi naerutanud muusikalise sketši «You're My Heart You're My Soul». Mehed ei piirdu vaid ühe lauluga, sest valmistavad spetsiaalselt Retrobestiks ette unikaalse popurrii Modern Talkingu kuulsaimatest hittidest.

Peeter Oja ja Andrus Vaariku etteastet saab juba samal õhtul võrrelda originaalesitusega, sest päeva peaesinejaks on tema ise - Thomas Anders ansamblist Modern Talking.

30 aastat tagasi Thomas Andersi rollis olnud Peeter Oja kinnitas, et toob Eesti teleajaloo ühe kuulsama paroodianumbri hea tundega jälle publikuni. «Kõik on lihasmälus, see tuleb ainult sealt üles kaevata. Ma arvan, et mõned proovid teeme, aga hetkel laseme asjal omasoodu voolata,» lubas Oja.

Seda, kas Eesti huumorimeistritel on veel sammud selged, näeb juba festivalil Retrobest, mis toimub kauni Pühajärve ääres 29. juunist kuni 1. juulini. Festivali avab suurejoonelise estraadikontserdiga armastatud Toto Cutugno. Teiste seas astuvad lavale Nik Kershaw, E-Type, Maggie Reilly, Alexia, Bad Boys Blue, Real McCoy, SASH!.

Sel aastal üllatab Retrobest kõiki ajastusõpru kosmilise comebackiga, kui lavale naaseb originaalkoosseisus vaid üheks kontserdiks armastatud Eesti popbänd 1990ndatest.