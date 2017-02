Esmakordselt rahvusvahelise žüriiga Erki Moeshow kollektsioonide esitamise tähtaeg on kuu aja pärast

Konkursile on oodatud kandideerima vähemalt 18-aastased ning mitte rohkem kui kolm aastat tagasi kõrgkooli lõpetanud disainerid. Nii eel- kui lõppžürii on esimest korda rahvusvaheline. Teiste seas kuuluvad žüriisse Giovanni Ottonello - Euroopa Disaini Instituudi kunstiline juht ning arhitekt ja disainer, kes on töötanud toidudisainerina Milaano Fashion Weekil ning konsuldadina brändidele nagu Hugo Boss ja Lancia; Basia Szkutnicka - Hong Kongi Tehnikaülikooli professor ja tõeline talendikütt, kes annab pidevalt loenguid mainekates ülikoolides üle maailma, Roberta Einer - üks edukamaid Eesti moedisainereid, kes on oma kollektsiooni esitlenud London Fashion Weekil ning müüb tänaseks oma tooteid Aasia turul ning Ameerika luksuskaubamajades.

Tallinn Fashion Week - Hõbenõela võitis Roberta Eineri kollektsioon / Erlend Štaub

ERKI Moeshow auhinnafondi kuuluvad Abhakani Loomestipendium summas 1000 eurot ning osalemine mainekas St.Martensi suvekoolis Londonis.

Erki Moeshow näitus / Toni Läänsalu

Edasipääsenud disainerite ning kollektsioonide nimed avalikustatakse ERKI kodulehel 21.märtsil.

