Artjom Savitski: tegelikult peaks ema, kallimat, sugulasi ning sõpru alati hästi kohtlema

Artjom, kas teie jaoks on 14. veebruar sõbrapäev, valentinipäev või ei ole kumbki?

Koolis oli see pigem sõbrapäev, kuna sõbrapäeva postkasti saadeti üksteisele kaarte. Kuid tegelikult ootasid alati kaardikest sellelt kõige ilusamalt tüdrukult. Nüüd, vanemaks saades, on see pigem valentinipäev, mil teha koos enda kallimaga midagi erilist.

Mis on teil sel aastal kallimaga plaanis?

Sel aastal olen ma tööl, nagu peaaegu igal aastal. Kuna sel korral esinen Rakveres Aqva Spas, siis mõtlesin, et ühendan töö ja lõbu ning võtsime sinna ka toa. Meil on plaanis seda päeva koos nautida, ujuda ning spaamõnudest viimast võtta.

Mida arvab kallim sellest, et enamiku tähtpäevi veedate te muusikuna tööl?

Praeguseks on ta sellega juba harjunud, sest eks see nii on, et tähtpäevadel soovivad inimesed meelelahutust ning lõbutsemist – selle pakkumine ongi minu töö.

Kuidas üks mees võiks tähtpäevadel naisi kohelda? Kuidas teie endale lähedasi naisi, näiteks ema, vanaema või kaasat tähtpäevadel üllatate?

Tegelikult peaks enda ema, kallimat, teisi sugulasi ning sõpru alati hästi kohtlema. See üks tähtpäev ei ole mingi vabandus, vaid see on üks päev, kus võib ka väikese üllatusmomendi juurde lisada. Üllatused toimivad alati ja seovad inimesi veel rohkem.

Kui palju te ise teisi üllatate?

Mitte väga tihti tegelikult, samuti vaid tähtpäevadel. Seda võiks rohkem teha, aga igapäevaelus ja tegemistes unustad tähtsad inimesed ära. Nagu on ka kahjuks näiteks sellega, et sugulased saavad kokku vaid jõulude ajal. Seda kõike peaks tegelikult rohkem olema.