Playboy toob alasti naised oma lehekülgedele tagasi

Playboy tervitas eile otsust Facebookis ja Twitteris hashtagiga #NakedIsNormal. Aktifotosid saab näha ajakirja märtsi/aprilli numbris.

Otsuse vähem ihu näidata langetas mullu tollane tegevjuht Scott Flanders, kes mais ettevõttest lahkus.

Playboy uus loovjuht, ajakirja asutaja Hugh Hefneri poeg Cooper nimetas mullust alastipildikeeldu veaks.

«Alastus ei ole kunagi probleem olnud, sest alastus ei ole probleem,» kirjutas Cooper Hefner eile Twitteris. «Täna võtame oma identiteedi tagasi,» lisas ta.

Meediaekspert Samir Husni sõnul vihastas alastipiltide keelamine kaugelt rohkem lugejaid kui juurde meelitas.

Nüüd, kus aktipildid on tagasi, tuleb Playboyl ometi leida tee digitaalajastul üles kasvanud noorema lugejani, kelle jaoks alastus on tavapärane. See väljakutse tuleb lahendada 25-aastasel Cooper Hefneril, kes mullu suvel võttis Playboy loovjuhi ameti üle oma 90-aastaselt isalt.

Playboy tiraaž oli 1975. aastal 5,6 miljonit, Timesi andmetel on see praeguseks langenud umbes 800 000-le.