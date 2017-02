Tõeline kaotus! Habemega naise lips on läbi

Neuwirth avalikustas Saksa ajalehes Die Welt am Sonntag, et ta on Conchita Wurstina saavutanud kõik, mis võimalik, vahendab Wiwibloggs.

«Ma tunnen, et tahan luua uue isiksuse. Habemega naisena olen saavutanud pärast Eurovisiooni võitu kõik. Ma ei vaja teda enam,» seletas Neuwirth.

Habemega naise kadumiseni läheb aga aega, sest tal ilmub veel sel aasta uus album. Pärast promotuuri lõppu laulja Conchitale armu ei anna: «Pean ta tapma!»

Fännid on märganud, et Conchita väljanägemine ja käitumismaneerid on viimastel kuudel muutunud ning nüüd näeb habemega naine välja pigem kui pikajuukseline mees.