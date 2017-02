Ammu pole enam uudis, et pisikesest Eestist on rännanud inimesed üle laia maailma ja peaaegu igas linnas võib leida vähemalt ühe eestlase. Prantsusmaal Lyonis on juba viimased kümme aastat elanud andekas viiuldaja, kes ei kujuta enam oma elu kuskil mujal ette.