Galerii ja video! Missivõistluse Miss Reval kaunitarid tutvustasid oma tugevaid külgi

Täna hommikul, vahetult enne pressiga kohtumist, pidi Tallinna tüdruk, õpilane Polina Blokhina, võistluse katkestama ning põrutas isiklikel põhjustel Ameerikasse. Tema on ka ainuke finaali pääsenud neidude seast see, kes on käinud iluoperatsioonidel - teised kaunitarid kas peavad tähtsaimaks loomulikku ilu või pole selleni lihtsalt veel jõudnud.

Elu24 ette astus täna lõunal kokku üheksa finalisti, üks kaunim ja siresäärsem kui teine.

Miss Revali üheksa finalisti pressiesitlus Hilton Tallinnas. / Eero Vabamägi

Vaata galeriist, millised kaunitarid välja näevad ning videost, mis on nende kõige tugevam külg!