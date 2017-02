Jäine fotoseeria! Moelooja Perit Muuga sukeldus Venemaa temaatikasse

«Vene-teema pildistamise idee tekkis mul muidugi juba kollektsiooni disainides, aga kuna korralikku talvist ilma õieti ei olnud, siis jäin ootama parajat hetke. Hetk tekkis aga eriti huvitavalt. Nimelt oli plaan juba varem valmis, et pildistada Haapsalu raudteejaamas ja mujal Haapsalu ümbruses. Ühel õhtul juhtusin märkama, et järgmisel päeval on Haapsalus toimumas Vene-teemaline laat. See tundus nii vahva kokkusattumus, et ei saanud juhust kasutamata jätta ja ka ilm oli parasjagu sobiv,» jutustas Perit Muuga Elu24-le, et veel samal õhtul sai kiirelt leitud fotograaf, jumestaja, juuksur ja modellid.

Merike Toomet

«Fotograafiks tuli Merike Toomet, andekas ja entusiastlik fotograaf, kellega olime ka varem suhelnud, aga polnud leidnud sobivat juhust koostööks. Modellid leidsin veel tõesti päris õhtul hilja, tahtsin mingil hetkel isegi otsingutest loobuda, aga fotograaf oli juba ka jõudnud oma mõtetes järgmisesse päeva ja oli väga julgustav, nii sai lõpuks leitud kaks täpselt õige välimusega noort modelli – Brigitta Voogla agentuurist Living Models ja Lotta-Liisa Roondi agentuurist MJ Models. Jumestama nõustus tulema Raili Salvet, kes on andekas jumestaja, kellega ma ka moedisainerina alustades juhuse tahtel mõnda aega salongi jagasin. Juuksuriks tuli Tiina Tammejuur (Hairspirit by Aili),» jutustab moelooja, kuidas saadi kokku tiim.

Perit Muuga Venemaa-teemaline fotosessioon / Merike Toomet

«Pildistamise hommikul tundus ilm siiski veidi külmavõitu, aga lootsime, et ehk Haapsalus läheb soojemaks. Nii ka juhtus, aga selleks ajaks oli tekkinud päris korralik tuul, lumesadu ja tuisk. Meie noorukesed modellid olid aga väga vaprad ja trotsisid kerget lumetormi igati rõõmsalt. Päev tuli põnev. Eks seda kiljumist ja kiiruga autosse sooja jooksmist oli muidugi, aga veidi soojenenud, suundusid tüdrukud taas vapralt õue. Kokku jõudsime käia kolmes kohas, esimene peatus oli Haapsalu lähedal Väike-Lähtru Jumalaema sündimise kirik. See oli meie kõigi lemmik. Edasi suundusime raudteejaama ja pärast seda tegime veel külmast lõdisevate modellidega viimased klõpsud Haapsalu Maria-Magdaleena kiriku juures. Ainuke asi, mida küll ei toimunud, oli see põnev vene teemaline laat, mis meid õieti just tol päeval välja meelitas,» rääkis Muuga, et ilmselt oli ilm selleks liialt halb ning leiti eest vaid paar väikest letti toiduga.

Perit Muuga Venemaa-teemaline fotosessioon / Merike Toomet

Hetkel aga on väljas veel talv täies ilus, ilmad külmad ja kaunid soojad villased mantlid, mütsid ning kindad igati omal kohal. Periti riideid saab osta salongist aadressil Masina 22, Tallinnas, bussijaama lähedal või tellida lähimasse pakiautomaati. Salong on avatud E-R 12-19, L 12-16. Vaata lähemalt Facebookist.