Missikandidaat Karina Pratns: ma pole iluoperatsioonidel käinud ja ei plaanigi minna

Miss Reval 2017 korrldaja Kati Kokkonen: iludusvõistlusele võisid kandideerida kõik vähemalt 18 aastased Tallinna kaunitarid. Kuna soovin tõsta missivõistluste taset, siis eelistasin finaalivalikul tüdrukuid, kes käivad ülikoolis või on selle lõpetanud.

Ja järgmisel nädalal algab juba väljavalitutel ringreis mööda Eestit, kus külastatakse võistluse sponsoreid, osaletakse erinevatel üritustel ja arutatakse ka koostöövõimalusi paljude firmadega.

Siit mõned küsimused tänavustele kanditaatidele:

Number 1 Karina Prants

Kus sa elad?

Ma olen pärit Võrust, kuid hetkel elan Tartus, sest käin seal koolis.

Kui pikk Sa oled ning kui palju kaalud?

Ma olen 171cm pikk ning kaalun 56kg

Mitu liiget on Sinu peres?

Minu peres on viis imetoredat inimest.

Mis on sinu amet?

Ma õpin Tartus Maaülikoolis esimest aastat toiduainete tehnoloogiat. Mulle meeldiks olla toitumisspetsialist ja teha tööd ka personaaltreenerina, sest pooldan tervislikke eluviise. Peale selle huvitab mind, millest erinevad toidud on tehtud ja mis nendega tehakse enne, kui need jõuavad poekettidesse.

Kas oled vallaline või hõivatud?

Olen hõivatud.

Mis on olnud kõige olulisem/tähtsaim hetk Sinu elus?

Kõige olulisem ja ka tähtsaim hetk oli minu jaoks kooli ning eriala valik. Olemas on nii palju huvitavaid erialasid ning mulle meeldiks ennast harida erinevates valdkondades, kuid peale gümnaasiumi lõpetamist tuleb leida see üks ja õige valik. Ma ei välista, et õpin kunagi veel ka teist eriala.

Mis on Sinu raskeim kogemus elu jooksul?

Raskeim kogemus elu jooksul oli täielikult tantsimisest loobumine, sest tantsimine on minu jaoks väga olulisel kohal. Loobusin tantsimisest, sest tahtsin alustada õpinguid Tartus ning see nõudis ka elukoha vahetamist. Tartus tantsima minek on siiani jäänud ainult mõtteks, kuid ma teostan selle kindlasti lähiajal.

Miks soovid olla esimene Miss Reval?

Mulle on südamelähedane paljulapseliste perede raske olukord ning tahaksin juhtida sellele teemale tähelepanu ning võtta ise osa mõnest heategevusüritusest. Pealegi ma pooldan tervislikke eluviise ning sportimist ja soovin, et inimesed oleksid rohkem aktiivsed.

Ma tahan näidata inimestele, et tuleb mõelda kastist välja. Ei pea olema iga päeva rutiinne elu. Hea võimaluse tekkimisel, kasuta seda ja pane ennast proovile! Inimesed peavad püüdlema oma unistuste poole ja saama aru, et kõik on võimalik, kui vähegi tahta!

Kes on Sinu iidol ja miks?

Minu iidol on minu isa, sest ta on teinud oma elus midagi, mis jääb ajalukku ja mille üle saan mina olla uhke. Minu isa oli laskesuusataja, kes käis olümpiamängudel. Ta tegi seda, mis talle rõõmu pakkus ning teeb siiani - ta on laskesuusatreener.

Sport on olnud ka minule alati hingelähedane, sest olen näinud seda oma isa pealt. Tegelesin aktiivselt kergejõustikuga, kuni tantsimine ja õppimine kõik üheks põimus. Peale gümnaasiumi lõppu tuli teha uus valik – keskenduda rohkem õppimisele, kuid sportimine ei ole minu elust kuhugi kadunud.

Kas oled iluoperatsioonidel käinud?

Ma ei ole käinud iluoperatsioonidel ja ei plaani ka minna, sest ma arvan, et igaüks on ilus just sellisena nagu ta on.

Mis on Sinu moto?

Minu moto on olla õnnelik ja tegeleda sellega, mida ma armastan. Juhul kui ma midagi tahan – ma leian selle võimaluse ja annan endast kõik, et seda saavutada.Unistamine on vaid esimene samm, seega pingutama peab kõvasti!