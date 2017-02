Intervjuu! Kas ise tehtud lennumasinate võistluse kohtunik Kristel Aaslaid armastab ka ise ekstreemsusi?

Tuntud lauljatar ja telenägu Kristel Aaslaid rääkis teist korda Kuutsemäel toimunud üritusel, et hindas osalejaid show, masina, lendamise, hüppe ja natukene ka selle järele, kas masin jäi pärast veel vee peale hulpima või mitte. «Täitsa lõpus tuli veel see ka mängu, kas oleks saanud selle masinaga veel ühe hüppe teha, sest ühe masinaga oleks ilmselt saanud seda teha,» lisas pakase käes intervjuud andev Aaslaid, et mõni ei jõudnud veel ülevalt tulemagi hakata, kui juba kõik osad laiali lendasid.

Ise tehtud lennumasinate võistlus Red Bull Jump & Freeze Kuutsemäel / Meisi Volt

Aaslaid tunnistas, et ise ta sellist hüpet kogenud ei ole: «Sain hiljuti enda kohta teada üllatusena, et ma tavaliselt tahan kõik asjad läbi proovida, aga kui mulle tuldi pakkuma jääauku hüppamist, siis selle peale mitte ükski osa minust ei öelnud «äkki tõesti seda peaks proovima» nii, et ei ma ei taha ise sinna vette hüpata,» teab lauljanna, et see on kindlasti külm ja vastik.

Mis on aga kõige metsikum ja ekstreemsem asi, mida Kristel Aaslaid ise korda saatnud? «Mingeid hüppeid ja asju ma väga ei ole teinud. Saltosid käisin harjutamas,» tunnistas staar, et tema keres ei ole siiani mitte ükski luu murdunud. «Mu plaan on seda samas vaimus jätkata.»

«Ma võin sporti ja kõiki asju teha, vette võin hüpata suvel ainult,» lisas naine, et armastab tubaseid sporte ning peadpööritavaid seiklusi ise väga ei harrastada.

Red Bull Jump & Freeze'ist kujuneb Aaslaiu sõnul kindlasti välja väga vahva traditsioon. «Vahva on vaadata, kuidas inimesed on nii loovad, ehitavad mingi asja valmis ja hüppavad sellega vette. Seda on näha nende silmades, et see on nii äge. Vahet pole, kas see masin jõuab sinna vette, peaasi, et ise jõuad,» rääkis Aaslaid, et see on igati imetlusväärne.

